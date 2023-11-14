Первый раз в истории. Кабмин разрешил продать яхту Медведчука

Правительство внесло изменения по постановлениям №719 и №558 и впервые в истории Украины разрешило Агентству по розыску и менеджменту активов продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц. К нему относится также и яхта "Royal Romance" экс-нардепа от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

В ведомстве добавляют, что согласно обновленным правилам, все транзакции по продаже арестованного имущества будут проводиться только через электронную платформу Prozorro и в соответствии с требованиями европейского законодательства.

92-метровая яхта "Royal Romance" находится в данный момент в Хорватии и, начиная с апреля 2022 года, согласно решению Лычаковского районного суда Львова находится под управлением АРМА и оценивается в 200 миллионов евро.

Для того, чтобы утвердить механизм ее продажи за рубежом понадобилось полтора года.

Вырученные от продажи средства планируют передать на нужды ВСУ.

Напомним, бывший нардеп Виктор Медведчук был задержан СБУ 12 апреля. Он был помещен под домашний арест, но Медведчук скрылся, из-за чего ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позже Нацполиция арестовала активы общества, конечным бенефициаром которого является жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко.