Арестованную яхту Медведчука передали в распоряжение АРМА

Суд передал арестованную яхту "Royal Romance" народного депутата от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Офисом Генпрокурора приняты меры по передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, яхты "Royal Romance", которая согласно собранным доказательствам в уголовном производстве принадлежит действующему народному депутату Украины, подозреваемому в госизмене и содействии деятельности террористических организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время яхта стоимостью около 200 млн долларов США, на которую судом ранее наложен арест в уголовном производстве, находится в порту города Риека в Хорватии.

Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова избрал сбежавшему из-под домашнего ареста депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также Нацполиция арестовала активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко.

Ранее украинские активисты на территории роскошного дворца Виктора Медведчука в Пуще-Водице нашли "золотой вагон", стаканы с российским гербом и золотой унитаз.