Помощников нардепов подозревают в работе на Россию

Государственное бюро расследований сообщает о причастности к коллаборационистской деятельности помощников народных депутатов от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", — говорится в сообщении.

В ГБР не называют фамилию фигуранта криминального дела, но отмечают, что он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ".

Исходя из этой информации, речь идёт об Артеме Марчевском.

"По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства", — говорится в сообщении ГБР.

В ГБР также утверждают, что совместно с ним эту деятельность осуществляет и личный юрист и доверенное лицо народного депутата Виктора Медведчука.

Как сообщает издание "Украинская правда", речь идет об Александре Маменко.

"Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли: документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения, черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны, протоколы участковых избирательных комиссий, мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ, компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности", — информируют в ГБР.

В настоящее время устанавливается местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова избрал сбежавшему из-под домашнего ареста депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.