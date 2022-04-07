В Украине арестовали имущество компании жены Медведчука

Нацполиция арестовала активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве заявили, что правоохранители осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга Медведчука.

Арештовані активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука (УТОЧНЕНО)

Три квартир, два майнових комплекси, предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління агенству з розшуку та менеджменту активів.https://t.co/VCk2e0ctKv pic.twitter.com/O0MLJLYlG0 — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) April 7, 2022

Как сообщается, 6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука Медвежья дубрава.

Правоохранители заявили, что изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте семи квартир и двух имущественных комплексов.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.

Отмечается, что средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова избрал сбежавшему из-под домашнего ареста депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали ранее СМИ, жена Виктора Медведчука Оксана Марченко покинула Украину всего за несколько дней до начала российского военного вторжения.

Ранее украинские активисты на территории роскошного дворца Виктора Медведчука в Пуще-Водице нашли "золотой вагон", стаканы с российским гербом и золотой унитаз.