В Україні заарештували майно компанії дружини Медведчука

Нацполіція заарештувала активи суспільства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У відомстві заявили, що правоохоронці здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Медведчука.

Арештовані активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука (УТОЧНЕНО)

Три квартир, два майнових комплекси, предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління агенству з розшуку та менеджменту активів.https://t.co/VCk2e0ctKv pic.twitter.com/O0MLJLYlG0 — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) April 7, 2022

Як повідомляється, 6 квітня слідчі, оперативники ДСР та кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки за місцями знаходження нерухомості, зареєстрованої на вищезгадане суспільство, у тому числі і на дачі Медведчука Ведмежа діброва.

Правоохоронці заявили, що вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Крім того, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт семи квартир та двох майнових комплексів.

Надалі арештовані активи будуть передані до управління АРМА.

Зазначається, що кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова обрав Віктору Медведчуку, який втік з-під домашнього арешту, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляли раніше ЗМІ, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко залишила Україну лише за кілька днів до початку російського військового вторгнення.

Раніше українські активісти на території розкішного палацу Віктора Медведчука у Пущі-Водиці знайшли "золотий вагон", склянки з російським гербом та золотий унітаз.