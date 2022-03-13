Люксовый вагон, стаканы с российским гербом и золотой унитаз. В Пуще-Водице найден "золотой вагон" Виктора Медведчука (ФОТО, ВИДЕО)

Журналисты не смогли подсчитать точную стоимость такого вагона, но только одни эмблемы стоят миллионы гривен, а столовые наборы сотни тысяч гривен.

Украинские активисты на территории роскошного дворца Виктора Медведчука в Пуще-Водице нашли "золотой вагон". Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Так, под маскировочной сеткой недалеко от дворца Медведчука активистами обнаружен настоящий железнодорожный перрон, а на перроне – вагон-ресторан. Журналисты "Слідство.Інфо" побывали в вагоне и выяснили, что он был подарком супруги Медведчука Оксаны Марченко на его день рождения - 7 августа 2021 года.

Под сеткой спрятан "золотой вагон" Медведчука. Фото: Слідство.Інфо

Под маскировочной сеткой находится настоящий железнодорожный перрон под названием "Дальняя". Также есть рельсы, скамейки для ожидания, часы и фонари.

На рельсах стоит синий вагон-ресторан с надписью заглавными золотыми буквами "Pullman". Такие вагоны-рестораны "Pullman" были популярны в прошлом веке, когда состоятельные европейцы путешествовали по железной дороге.

"Сначала мы подумали, что семья Медведчуков заказала этот вагон у компании "Pullman", и проверили цену на него — люксовые вагоны под заказ стоят до $2,5 миллиона. Позже мы узнали: вагон был сделан руками сотен украинских мастеров, дизайнеры просто "одолжили" эскизы у люксовой марки "Pullman", - сообщают журналисты "Слідство.Інфо".

Люксовые вагоны "Pullman" под заказ стоят до $2,5 млн. Фото: "Слідство.Інфо"

Активист Петр показал журналистам, как выглядит вагон изнутри, там всё в позолоте, алом бархате и белых скатертях.

В основном зале поезда посадочных мест примерно на 40 человек, а также несколько отдельных комнат - кухня, вип-купе и туалет.

У входа стоит барная стойка, где активист Петр с журналистами нашли несколько стаканов, на которых виден позолоченный герб Российской Федерации.

Стаканы с гербом РФ. Фото: "Слідство.Інфо"

Производителем стаканов является российский "Кубачинский комбинат". Один стакан стоит пять тысяч гривен, а на сайте производителя есть описание изделий:

"Серебряный подстаканник с позолоченным гербом Российской Федерации станет нетривиальным презентом для вип-персоны. Подобный подарок обязательно оценит человек, занимающий высокую должность на службе у государства", - говорится в описании этих стаканов.

Еще на барной стойке найдена настольная лампа бренда Bronze D’Art Français, модель называется "Наполеон lll", стоимостью более 100 тысяч гривен, но в эту стоимость не входит абажур. Также на барной стойке установлена кофемашина люксового бренда Elektra. Стоимость базовой кофемашины составляет 220 тысяч гривен. Однако журналисты заметили, что эта кофемашина украшена бронзовыми рисунками и другими элементами декора, поэтому может стоить гораздо больше.

Кофемашина Elektra. Фото: "Слідство.Інфо"

Над головой витражи.

В углу вагона стоит позолоченный самовар.

В туалете много золотых элементов.

Шкафы и полки на кухне заставлены столовыми наборами от французского люксового бренда Cristofle Paris. Только сундук для хранения серебряных вилок, ложек и ножей стоит 14 тысяч гривен.

А каждая серебряная вилка и ложка этого бренда стоит от 3 до 9 тысяч гривен. В кухонных шкафах также найдены десятки коробок с серебряными наборами столовых устройств от этого бренда. Соответственно, их общая стоимость может достигать сотен тысяч гривен.

Журналистам "Слідство.Інфо" удалось найти человека, приобщенного к созданию этого вагона-ресторана. Его зовут Алексей, он строитель. По словам мужчины, это не настоящий вагон "Pullman", а почти идентичная копия.

"Работа продолжалась около года. Дизайнеры срисовали этот вагон с эскизов нескольких вагонов Пулмана, Оксана Марченко утвердила проект, все собиралось вручную. Было привлечено более сотни работников – одна фирма производила крышу, другая – боковые панели, другие занимались отделкой", – рассказывает журналистам строитель Алексей.

По его словам, под вагоном построили большую кухню и амбары для хранения продуктов, Алексей своими глазами видел, как туда спускали кухонное оборудование.

"Все строители сдавали работу Оксане Марченко 1 августа 2021, за шесть дней до дня рождения Медведчука — это ему был подарок от жены. Допускаю, что такие работы стоят сотни тысяч долларов, но точной суммы не знаю", – отмечает Алексей.

В итоге журналистам было сложно подсчитать точную стоимость вагона. Однако к цене можно добавить еще один элемент. На вагоне есть несколько железных эмблем Compagnie Internationale des Wagons-Lits, которые устанавливали на такого типа вагоны Pullman.

Эмблема Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Фото: "Слідство.Інфо"

Журналисты нашли оригинальную деталь этой эмблемы на Ebay – она стоит почти 2 миллиона гривен. Соответственно, только на эмблемы для вагона было потрачено миллионы гривен, если это не подделки.

Напомним, что вечером 21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что якобы народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом по решению суда, пытается покинуть свой дом в Киеве.