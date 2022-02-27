Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Информация о возможном побеге политика появилась еще 21 февраля.

В Офисе генпрокурора изданию ZN.UA подтвердили эту информацию. Пока неофициально.

Издание пишет, что Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом.

Нацполиция выполнила поручение: Медведчука на месте не оказалось.

Достоверность этой информации изданию неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Так как он не имеет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.

Информация о том, что Медведчук может сбежать, появилась еще 21 февраля, когда к дому политика подъехали несколько автомобилей и бусов, в которые начали грузить имущество. Тогда правоохранители приехали в течение 30 минут, заблокировали прилегающие улицы и начали обыскивать автомобили.

Эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Проверил. Подтверждаю. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдём того судью, который постановил снять с него браслет, и ТРО Киева поговорит с ним по душам", — отметил Геращенко.

Он отметил, с предателем Медведчуком будет посложнее, если его сейчас не поймать, то свой остаток жизни он проведёт в РФ вместе с Януковичем.

"Кстати, Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и потому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь", — отметил Геращенко.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил депутату Медведчуку домашний арест на два месяца.

Нардепу от ОПЗЖ сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).