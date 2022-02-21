В полицию сообщили о "побеге" Медведчука, но информация не подтвердилась — МВД

Вечером 21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что якобы народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом по решению суда, пытается покинуть свой дом в Киеве.

Однако, как сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале, эта информация не подтвердилась.

"На место выехали полицейские. Информация о нарушении Медведчуком условий домашнего ареста не подтвердилась. Он находится у себя дома", — сказал Геращенко.

Ранее издание "Следствие.Инфо" сообщало, что около 30 полицейских выехали по адресу проживания Медведчука, после того, как в Государственном бюро расследований узнали, что возможно нардеп собирается вывезти свое имущество и сбежать сам.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил депутату Медведчуку домашний арест на два месяца.

Нардепу от ОПЗЖ сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По мнению следствия, именно так следует трактовать то, что нынешний нардеп от ОПЗЖ в 2014-2015 годах курировал схему поставок угля с не подконтрольных территорий Украины на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России. Медведчука по этому делу отправили под домашний арест.

После Кузяры и Медведчука подозрения по этому же делу получили бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а затем и пятый президент Украины, ныне депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко