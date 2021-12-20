Порошенко объявили подозрение в госизмене

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом сообщил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, генеральный прокурор Ирина Венедиктова не подписала подозрение о госизмене. По информации Турчинова, документ подписал один из ее сотрудников с фамилией Симоненко.

"Даже полностью зависимая от президента Владимира Зеленского генпрокурор Венедиктова не подписала "этот фейковый документ". Подозрение подписал назначенный для этого один из ее заместителей Симоненко", — сказал Турчинов.

По его словам, Порошенко уведомлен о госизмене и финансировании террористических организаций по делу о поставке угля из Донбасса. Как сказал Турчинов, речь идет о 2014 годе, когда тогдашние власти обеспечили поставки угля в Украину.

В Офисе генерального прокурора на данный момент официально не прокомментировали объявление Порошенко подозрения в госизмене.

В 15:59 Государственное бюро расследований подтвердило, что Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сказано в заявлении ГБР.

Осенью 2021 года по этому же делу сообщили о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

Они подозреваются в покупке за государственные деньги в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.

Это, по информации следствия, подорвало экономическую безопасность Украины в 2014-2015 годах.

Ранее, 17 декабря, сотрудники Государственного бюро расследований пытались вручить повестку о вызове народному депутату и пятому президенту Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

После попытки ГБР вручить повестку о подозрении Петр Порошенко улетел за границу. При этом Турчинов заверил, что он вернется.

Напоминаем, следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля из "ДНР" и "ЛНР", в рамках которого объявлено подозрение в госизмене депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, начало отрабатывать версию о причастности к этой схеме Порошенко еще в октябре.