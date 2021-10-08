СБУ отработает версию о причастности Порошенко и Гонтаревой к угольной схеме Медведчука

Следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса вследствие сговора высших должностных страны, в рамках которого объявлено подозрение в госизмене депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, отработает версию о причастности к этой схеме и бывшего на тот период президентом Петра Порошенко, и бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом заявил на брифинге глава Служба безопасности Украины Иван Баканов.

"По вопросу о Петре Алексеевиче и госпоже Гонтаревой. Сложный вопрос. Действительно, на сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет", — сказал он.

По словам главы спецслужбы, если соответствующие доказательства будут собраны, он с генпрокурором Ириной Венедиктовой снова выйдет на брифинг и сообщит об этом обществу. Сама же Венедиктова, участвовавшая в текущем брифинге, высказалась более осторожно.

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"Когда мы будем готовы и о чем-то говорить конкретно, как сегодня, мы обязательно это сделаем. Никаких гипотетических теорий я на сегодня выстраивать не буду. Именно поэтому там написано "высшие должностные лица государства". Следствие на сегодняшний день находится именно на этой стадии", — подчеркнула она.

В то же время Баканов подчеркнул, что следствие уже сейчас располагает показаниями бывших членов правительства и руководителей госпредприятий, которые могут привести "к дополнительным подозрениям".

Отвечая на вопрос о возможных рисках побега определенных лиц из Украины после обнародования деталей дела, Венедиктова дала понять, что не переживает на эту тему.

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"Риски пересечения лицом границы всегда есть. Фамилии на сегодня нами не названы, просто продемонстрировано движение дела... Люди, которые хотели выехать, выехали когда Владимир Алесандрович [Зеленский] победил — летом 2019 года. Остальное — это уже предположения — сбегут, не сбегут. Мы всех отлавливаем. А не отлавливаем — идем in absentia (по пути заочного привлечения к ответственности — Delo.ua). Жизнь такая. Но не информировать общество на этом этапе нельзя", — заявила она.

В свою очередь, Баканов проинформировал, что бизнесмен Сергей Кузяра, которого следствие считает посредником в курировавшейся Медведчуком схеме, пытался сбежать из страны, "но дальше Турции не смог и был возвращен на территорию Украины". На сегодня он, по словам Венедиктовой, находится под арестом в СИЗО, его, как и Медведчука, подозревают в госизмене и содействии террористической организации.