Порошенко нашел оправдание закупок Украиной при нем угля из России

Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что закупка Украиной угля в России была необходимой мерой в условиях энергетического кризиса, вызванного потерей в 2014 году контроля над шахтами Донецкого угольного бассейна.

Об этом он сказал журналистам после допроса в Службе безопасности Украины в качестве свидетеля в уголовном производстве против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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"Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить, почему в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь в России, завозить с государственных шахт уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов", — отметил Порошенко.

В то же время он призвал действующего главу государства Владимира Зеленского найти объяснение, почему такая практика продолжается и сейчас.

"Мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию в условиях веерных отключений. Сейчас пусть господин Зеленский объяснит, почему в 2020, 2021 году на 1 млрд долларов он покупает электроэнергию и уголь с оккупированных территорий и из России, тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, добывающийся в Украине", — заявил политик.

Кроме того, в отношении дела Медведчука Порошенко сообщил, что приходил в СБУ добровольно и по собственной инициативе. В свою очередь адвокат нардепа Илья Новиков сообщил, что никаких документов следствие у Порошенко в этом отношении на сегодня официально не требует, хотя допустил, что СБУ все же может инициировать обыск у Порошенко или в офисе "Евросолидарности".

Напомним, что Медведчука и Козака подозревают в передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе; также заявлялось о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины; а кроме того, речь шла также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.