Политика и экономика 60 минут назад

Порошенко нашел оправдание закупок Украиной при нем угля из России

"Сейчас пусть Зеленский объяснит, почему на $1 млрд он покупает электроэнергию и уголь с оккупированных территорий и из России"

Фото: "Евросолидарность" Фото: "Евросолидарность"
Фото: "Евросолидарность"

Депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что закупка Украиной угля в России была необходимой мерой в условиях энергетического кризиса, вызванного потерей в 2014 году контроля над шахтами Донецкого угольного бассейна.

Об этом он сказал журналистам после допроса в Службе безопасности Украины в качестве свидетеля в уголовном производстве против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить, почему в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь в России, завозить с государственных шахт уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов", — отметил Порошенко.

Читайте также:
Высшее руководство Украины активно ведет бизнес в России и Крыму — Путин

В то же время он призвал действующего главу государства Владимира Зеленского найти объяснение, почему такая практика продолжается и сейчас.

"Мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию в условиях веерных отключений. Сейчас пусть господин Зеленский объяснит, почему в 2020, 2021 году на 1 млрд долларов он покупает электроэнергию и уголь с оккупированных территорий и из России, тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, добывающийся в Украине", — заявил политик.

Кроме того, в отношении дела Медведчука Порошенко сообщил, что приходил в СБУ добровольно и по собственной инициативе. В свою очередь адвокат нардепа Илья Новиков сообщил, что никаких документов следствие у Порошенко в этом отношении на сегодня официально не требует, хотя допустил, что СБУ все же может инициировать обыск у Порошенко или в офисе "Евросолидарности".

Напомним, что Медведчука и Козака подозревают в передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе; также заявлялось о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины; а кроме того, речь шла также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский предложил списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом"
Зеленский предложил списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом"
Фирма Януковича владеет частью бизнес-центра в Москве — СМИ
Фирма Януковича владеет частью бизнес-центра в Москве — СМИ
Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"
Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский наложит вето на закон о декларировании доходов

  3. Microsoft представит Windows следующего поколения 24 июня

  4. Атака на "Столичный": законные владельцы рассказали о нападении титушек и блокаде рынка

  5. Нужны энергия и цель. Как собственнику бизнеса повысить свою личную эффективность

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...