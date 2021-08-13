Верховный Суд отказался рассматривать иск Порошенко к Зеленскому по разговорам Медведчука

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отказался рассматривать иск бывшего президента Петра Порошенко к Bihus.Info и президенту Владимиру Зеленскому, в котором тот просил суд обязать журналистов обнародовать телефонные разговоры народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Это следует из постановления суда от 9 августа 2021 года.

"Исковое заявление ОСОБА_1 к общественной организации "ТОМ 14", Президенту Украины Зеленскому о признании противоправными действий или бездействие, обязательства совершить действия — вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", — говорится в резолютивной части документа.

При этом указано, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней со дня его принятия и вступает в законную силу после его пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование.

Как сообщается на сайте Bihus.info, речь идет о записи разговоров Медведчука за 2014-2017 годы, которые стали основой четырех серий расследования журналистов. В целом это более 30 часов разговоров политика с кремлевскими чиновниками и функционерами/боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В документе отмечалось, что истец просил признать противоправной бездеятельность ОО "ТОМ 14" относительно необнародования информации, представляющей общественный интерес, и обнародовать аудиозаписи телефонных разговоров, о которых говорилось в выпусках программы "Наші гроші".

Истец также ходатайствовал в суде о том, чтобы обязать президента Зеленского обнародовать имеющуюся у него информацию от СБУ, разведывательных органов Украины или от любых других лиц, на основании которой Зеленский утверждал, что "с террористами, сепаратистами ОСОБА_4 торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом", "вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали".

Читайте также: Суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 сентября

По данным сервиса YouControl, ОО "ТОМ 14" зарегистрирована в октябре 2015 года в Киеве. Ее руководителем является Бигус Денис Станиславович.

Напомним, в начале июля 2021 года лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подал иск против президента Владимира Зеленского и общественной организации "ТОМ 14". Он требовал обязать ответчиков опубликовать так называемые записи Медведчука в первоначальном виде.

Ранее журналисты Bihus.Info обнародовали расследования, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

Генпрокуратура подозревает Медведчука по трем статьям Уголовного кодекса: часть 1 статьи 111 — госизмена, часть 3 статьи 15 — покушение на преступление и часть 1 статьи 438 — нарушение законов и обычаев войны.

Как известно, с 13 мая по решению суда Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма.

Оно касается трех эпизодов — о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через аффилированное с Медведчуком ООО "Новые проекты"; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего секретного подразделения Вооруженных сил Украины; а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.

20 мая Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Сам он, по данным, озвученным СБУ на пресс-конференции 11 мая, выехал в Россию. По словам же Медведчука, его коллега по фракции в Раде уехал на лечение в Беларусь. 13 июля тот же суд арестовал имущество Козака. В свою очередь оставшегося в Украине Медведчука отправили под домашний арест, а впоследствии эту меру пресечения продлили.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!