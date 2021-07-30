Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в виде домашнего ареста.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее определение суд вынес в пятницу, 30 июля, отказав таким образом в удовлетворении апелляции защиты надрепа.

9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Политик это решение обжаловал.

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма.

Оно касается трех эпизодов — о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через аффилированное с Медведчуком ООО "Новые проекты"; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего секретного подразделения Вооруженных сил Украины; а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.

20 мая Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Сам он, по данным, озвученным СБУ на пресс-конференции 11 мая, выехал в Россию. По словам же Медведчука, его коллега по фракции в Раде уехал на лечение в Беларусь. 13 июля тот же суд арестовал имущество Козака. В свою очередь оставшегося в Украине Медведчука отправили под домашний арест, а впоследствии эту меру пресечения продлили.