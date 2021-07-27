Рейтинг ОПЗЖ упал после открытия против Медведчука уголовного дела — опрос

24,1% определившихся со своим выбором украинцев готовы проголосовать на гипотетических внеочередных выборах Верховной Рады за партию "Слуга народа", 14,3% — за "Европейскую солидарность", а 12,8% — за "Батькивщину". Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

В свою очередь, "Оппозиционная платформа — За жизнь" имеет поддержку лишь 12,4% опрошенных и определившихся, упав на четвертое место. Предыдущий опрос "Рейтинга", проведенный 30 июня — 3 июля, давал ОПЗЖ 12,8% и третье место.

При этом до известия о расследовании уголовного производства и объявлении подозрений депутатам Верховной Рады от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, но уже после введения санкций против них, эта соцслужба давала этой политсиле (на начало апреля) 14,2%.

В свою очередь, согласно результатам нынешнего исследования, в Раду могла бы пройти также "Украинская стратегия Гройсмана", которую готовы поддержать 5% определившихся. Ниже проходного барьера, но все же с хорошими шансами на прохождение указаны Радикальная партия и партия "Наши", у которых по 4,8%.

За "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 4,3%, за "Силу и честь" — 4,1%, за "Свободу" — 3,4%, за Партию Шария — 2,6%, за "Голос" — 2%, за "Самопомощь" — 1,7%, за партию "За будущее" — 1,2%, другую партию хотят поддержать 2,4%.





В случае проведения внеочередных президентских выборов за действующего главу государства проголосовало бы 27,7% определившихся респондентов, за Петра Порошенко — 13,4%, за Юлию Тимошенко — 11,4%, за Юрия Бойко — 10,1%, за Игоря Смешко — 7,8%, за Владимира Гройсмана — 6,1%, за Евгения Мураева — 6%, за Дмитрия Разумкова — 4,1%, за Олега Тягнибока — 2,7%, за Олега Ляшко и Арсения Яценюка — по 2,6%, за Киру Рудик — 0,4%, за другого кандидата — 5,1%.





При этом среди тех потенциальных кандидатов, за которых опрошенные не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах, 46% назвало Порошенко, 36% — Тимошенко, 34% — Бойко, 29% — Зеленского, 26% — Ляшко, 19% — Яценюка, 18% — Тягнибока, по 14% — Мураева и Гройсмана, 10% — Разумкова, по 9% — Рудик и Смешко. Еще 3% назвали другого человека, а 9% затруднились с ответом.

Среди основных кандидатов наибольшим доверием украинцев пользуется сейчас Зеленский: общий уровень доверия к нему составляет около 45%, но при 52%-ном недоверии. По отношению к Тимошенко недоверие перевешивает доверие в соотношении 68% на 31%, к Бойко — 57% на 27%, к Порошенко — 72% на 26%. В свою очередь, Медведчуку не доверяют 70%, а доверяют лишь 18%, а премьер-министру Денису Шмыгалю — 51% и 16% соответственно.



Опрос был проведен 23-25 июля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайно выборки мобильных номеров. Выборка составляет 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на оккупированной территории Крыма.

Оно касается трех эпизодов — о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через аффилированное с Медведчуком ООО "Новые проекты"; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего секретного подразделения Вооруженных сил Украины; а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.

20 мая Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать Козака. Сам он, по данным, озвученным СБУ на пресс-конференции 11 мая, выехал в Россию. По словам же Медведчука, его коллега по фракции в Раде уехал на лечение в Беларусь. 13 июля тот же суд арестовал имущество Козака.

В свою очередь, оставшегося в Украине Медведчука сперва отправили под домашний арест, а впоследствии двухмесячный срок этой меры пресечения был продлен до 7 сентября.

Ранее же, 2 февраля, Совет нацбезопасности решил ввести, а президент Зеленский ввел санкции против Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые сразу же были отключены от телевещания, а впоследствии прекратили существование, перейдя на вещание под брендом "Первый независимый". В то же время телевещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его начала — уже без каких-либо санкций и объяснений со стороны властей, но канал продолжил трансляцию посредством YouTube.

В свою очередь, против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, супруги Козака Наталии Лавренюк и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали, СНБО решил ввести санкции 19 февраля. Все фигуранты санкций обжаловали их в Верховном суде.

Кроме того, власти решили вывести из-под влияния Медведчука нефтепродуктопровод из России, которым управляла компания "ПрикарпатЗападтранс" и по которому в Украину поступало дизтопливо. Объект арестовали и решили сперва временно, а затем и постоянно на пять лет передать государственной "Укртранснафте". Помимо этого, украинские силовики создали проблемы и сети АЗС Glusco, которую связывали с Медведчуком, после чего владелец сети — швейцарский трейдер Proton Energy - остановил поставки нефтепродуктов в украину.