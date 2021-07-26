Социолог объяснил, почему Зеленского стали больше всего поддерживать на западе Украины

Рейтинг поддержки президента Владимира Зеленского в последние месяцы демонстрирует неожиданно высокий уровень как для главы государства, находящегося более двух лет на должности, причем наиболее высок этот уровень на западе Украины, что является следствием нахождения им рычагов влияния на эту часть электората.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Евгений Головаха.

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"Надо признать честно, что я ошибся. Я считал, что если Зеленский не сделает что-то эксклюзивное, то его рейтинг повторит судьбу рейтингов всех предыдущих президентов... Я думал, что рейтинг будет быстро падать. Я говорил: "Придет весна — и рейтинг растает". Ошибся: рейтинг не растаял. Он понемногу падал до января 2021 года, но значительно медленнее, чем прогнозировалось", — сказал он.

По словам Головахи, это должно насторожить и свидетельствовать о том, что украинцы знают о Зеленском "что-то такое, чего не знают эксперты, которые называли его недопрезидентом".

"Случилось невероятное. Последние данные социологических исследований свидетельствуют, что рейтинг Зеленского вернулся к тем данным, которые были, когда он выходил на президентские выборы. Я бы сформулировал так: это свидетельствует, что украинцы все же нашли себе перспективного кандидата. Хотя раньше и оптимизма было больше в целом. Сейчас Зеленский легко побеждает любого конкурента с отрывом", — отметил социолог.

В то же время он подчеркнул, что большинство украинцев все равно считают, что все в стране идет в неправильном направлении, причем это будет продолжаться и ближайшие 20-30 лет. Чтобы украинцы стали считать, что все идет в правильном направлении, по словам Головахи, должны быть предприняты чрезмерные усилия.

"Как ни странно, украинцы в большинстве возлагают на него надежды. Самое интересное, что больше всего — украинцы западного региона. 50% людей там поддерживают Зеленского. Во-первых, он оказался неплохим популистом. Не в бытовом понимании, а нашел рычаги, на которые можно нажимать, чтобы люди это оценили положительно. Это такая псевдорешительность, демонстрация, что можно кого-то убрать. Украинцы это всегда поощряли", — заявил эксперт.

По его словам, украинцам политики так надоели, что "кого бы ни убрали, люди будут довольны". "Чем больше уберешь политиков, тем лучше к тебе будут относиться. Здесь главное — не переборщить с этой уборкой", — подчеркнул Головаха.

В частности, по его словам, поддержку президенту в западных регионах принесли его действия в отношении депутатов Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, в частности, закрытие в результате введения санкций телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Это дало ему определенную поддержку со стороны западного электората. Он там много нашел. Немного разочаровались на востоке Украины, где смотрели эти каналы. Больше нашел, чем потерял, — и рейтинг начал вновь расти", — отметил социолог.

Напомним, что Зеленский победил на президентских выборах, набрав во втором туре 73,2% действительных голосов. При этом наибольшую поддержку ему высказали жители юго-востока (Луганской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, где он набрал более 85%), а наименьшую — избиратели Западной Украины (Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, где он набрал менее 55%). Во Львовской области победил во втором туре Петр Порошенко.

Отметим также, что в 2019 году Головаха не верил, что Зеленский выйдет во второй тур президентских выборов.

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