Политика 10 минут назад

Президентский рейтинг Зеленского снова превысил 30% — КМИС

По сравнению с предыдущим замером рейтинг действующего президента вырос на 3%

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

В случае проведения выборов президента Украины в первой декаде июня 2021 года действующий президент Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку.

За него готовы проголосовать 30,6% избирателей, которые определились с выбором, свидетельствуют данные опроса Киевского международного социологического института (КМИС).

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Согласно соцопросу, в первом туре выборов Зеленский получил бы поддержку 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Далее идут экс-президент Петр Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4% среди тех, кто определился.

За ним следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (9,5% и 12,7%), нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко (8% и 10,6%) и Игорь Смешко (6,1% и 8,1%).

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При этом в сравнении с апрелем только в случае Смешко и лидера "Голоса" Киры Рудык есть заметные изменения — рейтинг Смешко снизился с 10,4% среди тех, кто определился, до 8,1%, а рейтинг Рудык вырос с 0,1% до 0,5%.

Изменение поддержки других кандидатов — в пределах статистической погрешности.

Как известно, предыдущий замер показывал, что рейтинг Зеленского составлял 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

В свою очередь, по данным опроса группы "Рейтинг" от 16-18 мая, за действующего президента по телефону выразили желание проголосовать 30,2% респондентов.

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