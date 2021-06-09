Большинство украинцев считает власть Зеленского дилетантской, а деолигархизацию — фикцией

55,3% украинцев оценивают власть при президенте Владимире Зеленском как непрофессиональную и дилетантскую, а 15% — как популистскую. В то же время компетентными нынешние власти считают всего 12,9% опрошенных, а 16,9% не дали ответ. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

В свою очередь реализацию предвыборного лозунга Зеленского о "конце эпохи бедности" считают проваленным 66,5% респондентов. Всего 1,2% считают, что это обещание уже выполнено, а 25,3% — что выполнено частично. Еще 7,1% не ответили на этот вопрос.

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Оценивая выполнение Зеленским своих предвыборных обещаний в целом, 50,1% украинцев заявили, что большинство из них не было выполнено, 33,2% — что выполнены только некоторые из них. При этом 9,6% считают, что большинство обещаний выполнено или находится в процессе выполнения, а 1,4% заявили, что Зеленский не давал никаких обещаний. Еще 5,8% не ответили.

Инициативы же президента по деолигархизации Украины большинство считает неискренними — 35,7% считают их популистским шагом, чтобы повысить собственный рейтинг, 12,9% — свидетельством желания самого Зеленского и его окружения провести передел собственности и самим стать олигархам, а еще 8,8% видят в этом попытку взять под свой контроль телеканалы, принадлежащие олигархам.

В то же время 20,1% считают, что это искреннее желание Зеленского добиться справедливости, а 11,4% выбрали вариант "шаг, который позволит Украине стать успешной". Другой вариант назвали 4,7%, а 17,9% не нашли что сказать.

В целом 61,2% опрошенных заявили, что события в Украине ныне развиваются в неправильном направлении, а 21,1% — что в правильном. 17,7% от ответа отказались.

Кроме того, 54,2% заявили, что за последние два года их материальное положение ухудшилось, 9,1% — улучшилось, 35,3% — не изменилось.

При этом опрошенные почти в равной степени возлагают основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в Украине на правительство (29,5%) и президента (29,2%). Еще 21,3% считают главной ответственной Верховную Раду, а 1,4% — оппозицию. Другую силу назвали еще 13%, а 5,7% не смогли ответить.

В случае же гипотетических президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 28,1% определившихся со своим выбором украинцев.

В свою очередь за Петра Порошенко готовы отдать голос 16,7%, за Юлию Тимошенко — 12,2%, за Игоря Смешко — 9,6%, за Юрия Бойко — 9,2%, за Владимира Гройсмана — 4,4%, за Евгения Мураева и Виктора Медведчука — по 4%, за Дмитрия Разумкова — 2,4%, за Олега Ляшко — 2%, за Олега Тягнибока — 1,5%, за Виталия Кличко — 1,1%, за Киру Рудик — 0,3%, за другого кандидата — 4,3%.

В то же время на возможных внеочередных выборах Верховной Рады партия "Слуга народа", по данным "Социса", получила бы сейчас 21% голосов. Еще 18,2% определившихся с выбором проголосовали бы за "Европейскую солидарность", 13,5% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 12,9% — за "Батькивщину", 7% — за "Силу и честь".

Не прошли бы в парламент "Украинская стратегия Гройсмана" и "Свобода" (по 3,5%), Партия Шария (3,4%), "Голос" (3,2%), Радикальная партия (2,8%), "За будущее" и "Наши" (по 2,2%), "Пропозиция" (1,1%) и "Оппозиционный блок" (0,7%). За другую партию хотели бы проголосовать еще 4,7% определившихся.

Опрос проводился 28 мая — 3 июня методом телефонных интервью с использованием планшетов (CATI) среди 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность исследования составляет 2,4%.

Отметим, что Зеленский на днях заявил о намерении объявить проведение всеукраинского референдума по вопросу предотвращения влияния олигархов на политику, если Рада будет медлить с принятием соответствующего закона, проект которого он внес 2 июня.