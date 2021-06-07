Политика 3 часа назад

Зеленский назвал условие для объявления антиолигархического референдума

В то же время президент подчеркнул, что не считает вопрос олигархов достойным того, чтобы выносить его на референдум

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский объявит проведение всеукраинского референдума по вопросу предотвращения влияния олигархов на политику в случае, если Верховная Рада будет медлить с принятием соответствующего закона.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Экология", сообщает пресс-служба главы государства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с крупным бизнесом, который не хочет избавиться от такого статуса, и если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины относительно неголосования, "сбивания", изменения, отсрочки этого законопроекта, то мне тогда нужна будет поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, то у меня остается самая главная поддержка — общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", — сказал он.

Читайте также:
"Манипуляция сознанием людей и оценочные суждения": адвокат о проекте закона об олигархах

В то же время Зеленский подчеркнул, что не считает вопрос олигархов достойным того, чтобы выносить его на референдум, поскольку использовать инструмент прямого народовластия нужно для решения фундаментальных и действительно важных вопросов.

"Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более или менее можем пройти [этот вопрос] в парламенте, и все депутаты, особенно депутаты-мажоритарщики, за фамилии которых голосовали люди, — все они должны поддержать этот закон", — убежден президент.

Он отметил, что все партии имели время и возможности, чтобы избавиться от олигархического влияния, но не использовали этот шанс.

"Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Более того, проблема не только в управлении экономикой или воздействии на политику Украины внутри, это и большое политическое загрязнение имиджа Украины за рубежом. Поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся от всех олигархов. Я давал слово, и я иду к этому", — заявил Зеленский.

Напомним, что 2 июня Зеленский внес в Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, предусматривающий введение в законодательство понятия олигарха, а также обязательство чиновников декларировать любые контакты с олигархами и их представителями.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в течение двух недель президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новые законодательные инициативы по деолигархизации в развитие законопроекта №5599.

Во фракции "Слуга народа" при этом заявили, что планируют подать не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский
Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский
Зеленский одобрил проект "Зеленая страна": за три года должны высадить 1 млрд деревьев
Зеленский одобрил проект "Зеленая страна": за три года должны высадить 1 млрд деревьев
Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине
Зеленский подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ рефинансировал три украинских банка на 800 млн грн

  3. Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский

  4. Владельцы электромобилей в Европе ездят больше, чем собственники авто с ДВС — исследование

  5. Стрімке зміцнення гривні налякало НБУ і він "окреслив межу": на який курс орієнтуватися

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...