Зеленский назвал условие для объявления антиолигархического референдума

Президент Владимир Зеленский объявит проведение всеукраинского референдума по вопросу предотвращения влияния олигархов на политику в случае, если Верховная Рада будет медлить с принятием соответствующего закона.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Экология", сообщает пресс-служба главы государства.

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"Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с крупным бизнесом, который не хочет избавиться от такого статуса, и если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины относительно неголосования, "сбивания", изменения, отсрочки этого законопроекта, то мне тогда нужна будет поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, то у меня остается самая главная поддержка — общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", — сказал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что не считает вопрос олигархов достойным того, чтобы выносить его на референдум, поскольку использовать инструмент прямого народовластия нужно для решения фундаментальных и действительно важных вопросов.

"Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более или менее можем пройти [этот вопрос] в парламенте, и все депутаты, особенно депутаты-мажоритарщики, за фамилии которых голосовали люди, — все они должны поддержать этот закон", — убежден президент.

Он отметил, что все партии имели время и возможности, чтобы избавиться от олигархического влияния, но не использовали этот шанс.

"Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Более того, проблема не только в управлении экономикой или воздействии на политику Украины внутри, это и большое политическое загрязнение имиджа Украины за рубежом. Поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся от всех олигархов. Я давал слово, и я иду к этому", — заявил Зеленский.