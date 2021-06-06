В партии Зеленского готовят 7 дополнительных законопроектов по олигархам в Украине

Народные депутаты от правящей политсилы планируют подать не менее 7 дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает пресс-служба ее партии.

По словам Кравчук, в Украине сейчас недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов. Именно поэтому, по ее мнению, нужно принять закон о деолигархизации.

Кроме того, она рассказала, что будет предложено не менее 7 дополнительных законопроектов: об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях и тому подобное.

"Очевидно, будет большой пакет законов. Есть решения, которые готовятся в процессе. Это нормально", — отметила нардеп.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект, которым власть обещает побороть олигархическую систему в Украине. Кроме того, вопрос о статусе олигархов в Украине могут первым вынести на всеукраинский референдум.

В СНБО ранее подсчитали, что в Украине есть не менее 13 олигархов, однако о ком именно идет речь — не сказали.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, под планировавшиеся на тот момент критерии могут подпасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.

Впрочем, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов точно смогут попасть бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко — мол, они подпадают под соответствующие критерии.

Как известно, деолигархизация была одним из главных обещаний Владимира Зеленского во время предвыборной кампании 2019 года, но он до сих пор его не выполнил.

Согласно последнему рейтингу "Forbes Украина", 100 самых богатых украинцев за год увеличили свое состояние на 42%, до $44,5 млрд.