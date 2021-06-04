"Две недели — и увидите": Данилов анонсировал новые законопроекты Зеленского об олигархах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что в течение двух недель президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новые законодательные инициативы по деолигархизации в развитие своего законопроекта №5599. Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

"Не все органы отработали надлежащим образом по этому законопроекту. Сегодня они получили еще одно дополнительное протокольное поручение активизировать эту работу. Потому что этот закон — это первая ласточка в сети законов, которые должны поставить олигархической экономической системе, которая доныне, к огромному сожалению, существует в нашей стране. Это первый закон, но не последний", — сказал секретарь совета.

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По словам Данилова, к обсуждению вопроса были привлечены руководители Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований, Антимонопольного комитета, председатели комитетов Верховной Рады.

"Была пламенная дискуссия. Пригласили руководителя "Офиса простых решений" Михеила Николозовича Саакашвили, он выступил. Была дискуссия по этому законопроекту. Сейчас слово по этому вопросу за Верховной Радой. Будем ждать в ближайшее время, каким образом будут разворачиваться события с этим законопроектом", — отметил он.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что Зеленский настаивает, чтобы закон об олигархах парламент принял как можно скорее.

"Это первичная часть ряда законодательных актов. Президент дал поручение соответствующим органам. Через две недели вы увидите следующие законопроекты именно в этой плоскости", — анонсировал он.

Напомним, что 2 июня Зеленский внес в Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, предусматривающий введение в законодательство понятия олигарха, а также обязательство чиновников декларировать любые контакты с олигархами и их представителями.