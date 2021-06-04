Коломойский готов попасть в реестр олигархов, Ахметов считает себя инвестором

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов, передает "Радио Свобода".

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", — рассказал он.

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По его словам, такая его позиция будет актуальной, только если законопроект примут в такой редакции, которая есть сейчас.

"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не как юный пионер, я не всегда готов", — подчеркнул Коломойский.

При этом бизнесмен отметил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается". В то же время олигарх готов отчитываться о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта.

"Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают… Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять… То есть выходить за правовое поле мы не планируем", — подытожил Коломойский.

В свою очередь в пресс-службе компании SCM сообщили, что ее владелец Ринат Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом.

"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком", — заявила пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова.

Она напомнила, что на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 тысяч сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа СКМ выплатила около 60 млрд грн налогов, направила в CAPEX в Украине — 42 млрд грн, в социальные проекты — 10 млрд грн.

"Это без учета благотворительных программ Фонда Рината Ахметова" — добавила Терехова.

На вопрос о том, готов ли Ринат Ахметов избавиться своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь отметила, что все они (в том числе и СМИ) "приобретены законным путем и работают прозрачно".

"Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой. Мы уверены, именно независимые СМИ являются гарантами свободы слова в стране. Ринат Леонидович и при ведении бизнеса, и в личной жизни всегда четко придерживается требований законодательства. В то же время мы считаем, что в демократической стране, как Украина, политика должна быть прозрачной, независимо от того или иного закона", — отметила Терехова.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №5599 , который предусматривает составление специального списка олигархов. Внесение, а также исключение из него должно будет происходить по решению СНБО, на сайте которого будет вестись соответствующий реестр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в начале мая заявлял, что в список олигархов в Украине могут попасть 13 человек.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, под планировавшиеся на тот момент критерии могут подпасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.

Источник фото: Depositphotos.