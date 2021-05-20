Зеленский отказался называть список олигархов: критерии для санкций будут в новом законе

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о статусе олигархов до конца мая. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет президентства.

"Называть их фамилии не буду, не боюсь никого. Считаю, что 13 — это по информации секретаря СНБО и его помощников. Давайте [определять] по критериям — тогда мы точно будем понимать, сколько их всего в нашей стране", — ответил президент на вопрос о списке лиц, подпадающих под указанный статус.

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При этом он отметил, что документ не опубликован до сих пор, поскольку подробно прорабатывается каждая его норма.

"Закон, в принципе, написан, он готов почти на 100%. Я думаю, он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия — мы не хотим убить большой бизнес, мы только убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх", — заверил Зеленский.

Он добавил, что такие бизнесмены будут внесены в специальный реестр и попадут "под ту или иную категорию санкций", вследствие чего, по словам Зеленского, фактически потеряют значительную часть своих активов, находящихся за границей.

"Они все понимают: цена их активов что в Украине, что за границей уменьшится. Не благодаря санкциям государства Украины, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне, как олигарх. Никто никого не убивает. Все хотят, чтобы крупный бизнес оставался, был крупным плательщиком налогов, увеличивал количество рабочих мест. Это моя философия", — отметил глава государства.

По его словам, у него в этом отношении жесткая позиция, однако таким крупным бизнесменам будет дана возможность избавиться от признаков олигархов.

"У них есть выбор остаться, не быть олигархами, не стать ими. Им будет предоставлено время, не очень длительное, избавиться от всего этого влияния. Мы им даже покажем, каким образом это можно сделать, если им нужно. Тупика для них не будет. Это нормальный закон, уважающий крупный бизнес", — заверил Зеленский.

Президент также заявил, что влияние олигархов на сегодня имеется в любом государственном институте Украины.

"Мы чистим вертикали, выстроенные большим бизнесом, назовем его так. Потому что пока они не олигархи, пока нет нашего закона. Так вот, эти вертикали в каждой институции Украины. Про медиа вы прекрасно знаете, но это тут ни к чему, это частный бизнес, но что касается государства — в каждом министерстве, в парламенте большое влияние этих людей. Я считаю, что мы начали окончание этой эпохи. Я точно ее закончу", — пообещал он.

Отметим при этом, что единственным человеком, подвергшимся "деолигархизации" на практике еще до принятия анонсированного закона, стал депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, с которым связывали, в частности, ряд активов в сфере поставок и реализации нефтепродуктов и ряд телеканалов. Напомним, что сам он ныне пребывает под домашним арестом.

В то же время по оценке журнала "Forbes Украина", состояние самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова за последний год выросло почти втрое — до 7,6 млрд долларов (Медведчука издание при этом поставило на 12-е место с 620 млн долларов).