Зеленский даст пресс-конференцию по итогам двух лет президентства

Президент Владимир Зеленский решил дать большую пресс-конференцию, посвященную итогам двух лет пребывания в должности. Напомним, что инаугурация действующего главы государства прошла ровно два года назад — 20 мая 2019 года.

Президент не изменил себе и снова выбрал неожиданное место для встречи с журналистами. Первую большую пресс-конференцию в октябре 2019 года он дал в недавно на тот момент открывшемся фуд-холле "Киевский рынок еды" (Kyiv Food Market), вторая большая пресс-конференция 20 мая 2020 года прошла в Мариинском парке. Проведение мероприятия под открытым небом мотивировали пандемией коронавируса. Для сегодняшней встречи с прессой выбран государственный авиазавод им. Антонова.

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