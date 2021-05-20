"Паспортизация жителей ОРДЛО — первый шаг к аннексии территории", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей первым шагом к аннексии территорий. Об этом гарант заявил сегодня, 20 мая 2021 года, на пресс-конференции в Киеве.

"Это точно первый шаг, так как то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема", — подчеркнул президент.

Также он рассказал о ведущихся переговорах на уровне администраций президентов Украины и РФ о возможности его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Сейчас есть согласованные кластеры относительно прекращения войны, кластеры между Германией и Францией. Нет согласования с российской стороной. Потому, насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ, предложил в любом месте нашего Донбасса. Президент РФ, наверное, вы видели, предложил встречу в Москве", — сообщил Зеленский.

Он пояснил, что традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории.

"Начат, скажу вам откровенно, разговор между Офисом президента Украины и РФ", — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Ранее гарант признал, что борьба с бедностью оказалась самой тяжелой задачей для него. "Что касается бедности. Не все зависит от меня, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минимальную зарплату, и пенсии... Экономика развивается не очень хорошо из-за ковида. Сравнивая с европейскими странами, я думаю, мы в нормальном положении ещё находимся", — сказал глава государства.

Он добавил, что считает, что "конец эпохи бедности" наступит тогда, когда все начнут платить налоги и будет построено эффективное "государство в смартфоне".