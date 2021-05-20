Зеленский признал, что борьба с бедностью — это самая сложная для него задача

Президент Владимир Зеленский признал, что борьба с бедностью оказалась самой тяжелой задачей для него.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

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"Что касается бедности. Не все зависит от меня, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минимальную зарплату, и пенсии... Экономика развивается не очень хорошо из-за ковида. Сравнивая с европейскими странами, я думаю, мы в нормальном положении ещё находимся", — сказал глава государства.

Он добавил, что считает, что "конец эпохи бедности" наступит тогда, когда все начнут платить налоги и будет построено эффективное "государство в смартфоне".

Напомним, "Конец эпохи бедности" — был одним из самых ярких предвыборных лозунгов Зеленского и впоследствии стал предметом троллинга президента, особенно в периоды жестких локдаунов.