Политика 40 минут назад

Зеленский анонсировал референдум по Донбассу, "если не сработает другой план"

По словам президента, это на сегодня самый главный вопрос в Украине

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что инициирует проведение всеукраинского референдума по вопросу Донбасса, если для урегулирования вооруженного конфликта в регионе не сработают другие планы украинской стороны. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам двух лет президентства.

"Относительно государственного референдума: я считаю, что сегодня это должно быть самым главным вопросом, который у нас есть, — это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов — A, B, C... — по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум, с такой тематикой. Это может быть одним из планов, если не сработает другой", — заявил он.

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При этом Зеленский не раскрыл, какой именно вопрос может вынести на плебисцит, подчеркнув также, что к референдумам он склонен относиться "очень и очень осторожно".

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В отношении законопроекта о местных референдумах президент сообщил, что 18 мая согласовал его текст с первым заместителем председателя Верховной Рады Русланом Стефанчуком, и тот подаст его на рассмотрение парламента.

"Всегда люди на местах знают свои местные проблемы намного лучше, чем мы все в других городах... Это и есть народовластие, это и есть децентрализация", — добавил он.

Напомним, что Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 26 января, однако Зеленский подписал его лишь 8 апреля.

Отметим также, что 19 мая Стефанчук сообщил, что законопроект о местных референдумах будет отправлен в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию) для оценки.

По словам первого вице-спикера, документ предусматривает референдумы по утверждению статуса, программам развития территориальных общин, досрочному прекращению полномочий глав местных общин и местных советов, утрате силы нормативно-правовых актов местных властей, равно как по любым другим вопросам местного значения, отнесенным Конституцией и законами к ведению местных общин.

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