Общество 20 минут назад

Половина украинцев хотела бы официального признания оккупации и изоляции Донбасса — опрос

А особый статус для оккупированного Донбасса поддерживают около 24% украинцев

ОРДЛО. Фото: Getty Images ОРДЛО. Фото: Getty Images
ОРДЛО. Фото: Getty Images

Более половины (53%) опрошенных украинцев готовы принять участие в референдуме о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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Указано, что один из возможных вариантов ответа — предоставление этим территориям особого статуса, амнистия для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины, — поддерживают 23,9% тех, кто намерен принять участие в референдуме.

В то же время другой, альтернативный вариант — официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины — поддерживают большинство опрошенных граждан — 51% тех, кто принял бы участие в референдуме.

Известно, что исследование проведено социологической службой Центра Разумкова в течение 16 — 22 октября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. При этом опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

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По данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года, абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Только 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают — 70%).

Как сообщалось, в результате вторжения России в украинский полуостров Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области погибли более 13 тысяч человек, еще почти 30 тысяч человек получили ранения.

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