Из-за вторжения России в Крым и на Донбасс погибли более 13 тысяч человек — МИД

В результате вторжения России в украинский полуостров Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области погибли более 13 тысяч человек, еще почти 30 тысяч человек получили ранения.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В частности, так Витренко отреагировал на заявление российской делегации о том, что она "полностью выполняет" условия Будапештского меморандума.

"Из-за вторжения России в Крым и на Восточную Украину более 13 тысяч человек погибли и почти 30 тысяч ранены. По меньшей мере, полмиллиона жителей Украины стали внутренне перемещенными", — доложил представитель Украины в ООН.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не исключает развертывание Россией ядерного оружия в Крыму.

Также сообщалось, что служба внешней разведки не исключает возможности наступления российских сил на Украину с юга, но это не произойдет осенью 2020 года. Сейчас сценарий военной агрессии против Украины якобы не актуален для Кремля.

Как сообщалось, с начала боевых действий на Донбассе погибли около 150 детей. Одной из причин гибели несовершеннолетних является подрыв на мине.

Кроме того, президент Владимир Зеленский называл войну на Донбассе угрозой для всех стран Европы и мира.

Ранее сообщалось, что продолжающийся конфликт на востоке Украины повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов человек.