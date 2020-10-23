В ходе войны на Донбассе погибли около 14 000 украинцев — вице-премьер

В результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли, по меньшей мере, 14 000 человек, всего же из-за агрессивных действий России против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на "Киевском форуме по безопасности".

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По его словам, через войну в тот или иной способ прошли почти 7 млн граждан — жителей Донецкой и Луганской областей. При этом участниками боевых действий на Донбассе стали, по меньшей мере, 420 тысяч украинских граждан.

"Около половины жителей этих областей находятся за пределами своих домов, потому что были вынуждены бежать от войны. Около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, страдают от притеснений", — подчеркнул вице-премьер.

Также Резников добавил, что, по состоянию на сегодня (23 октября), около 300 тысяч украинских граждан прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе, а в Крыму — российские паспорта получили почти 90% населения.

Как сообщалось, с начала боевых действий на Донбассе погибли около 150 детей. Одной из причин гибели несовершеннолетних является подрыв на мине.

Кроме того, президент Владимир Зеленский называл войну на Донбассе угрозой для всех стран Европы и мира.

Ранее сообщалось, что продолжающийся конфликт на востоке Украины повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов человек.