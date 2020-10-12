Зеленский: "Если я не закончу войну, то пусть придет другой человек"

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на невозможности выполнения Украиной текущих условий России по урегулированию конфликта на Донбассе, однако верит, что ему все же удастся достигнуть соответствующего соглашения с РФ до конца своей каденции. Об этом он сказал в интервью BBC.

"Что касается разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, по тому, что подписал господин Порошенко, да, они есть, и все знают — и госпожа Меркель, и Путин — я ему неоднократно открыто говорил: будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в Конституции согласно децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, сегодня невозможны", — подчеркнул он.

Зеленский также назвал "неправильной" возможность передачи Украине контроля за границей с РФ на Донбассе лишь после проведения там местных выборов, как это прописано в Минских соглашениях.

"Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по Минску. Есть такое, надо, чтобы Минск был немножечко более гибким. Вы понимаете, что прошло время", — заявил президент.

В то же время он утвердительно ответил на вопрос, верит ли в возможность заключить с Россией под руководством Владимира Путина соглашение, по которому все ныне неподконтрольные территории, включая Крым, возвращаются под юрисдикцию Украины.

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"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру... Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", — сказал Зеленский, подчеркнув, что "не цепляется ни за рейтинги, ни за власть".

Отметим, что пункт 9 комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного в Минске 12 февраля 2015 года, предусматривает начало восстановления Украиной контроля над границей в первый день после проведения местных выборов на Донбассе. С украинской стороны документ подписал второй президент Украины Леонид Кучма как участник Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта.

Пунктом 11, который должен был быть выполнен "до конца 2015 года", в документе значится проведение конституционной реформы в Украине, которая предполагает децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих территорий), а также принятие постоянного закона об особом статусе ОРДЛО.

Владимир Зеленский и переговорщики от нашей страны в Минской группе неоднократно подчеркивали, что в таком виде соглашения никогда не будут ратифицированы Верховной Радой и что сторонам нужно прийти к консенсусу о коррекции этих соглашений.