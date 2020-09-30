Политика и экономика 20 минут назад

После скандальных заявлений о Донбассе президент Украины уволил Витольда Фокина

Ранее первый премьер-министр Украины заявил, что не видит доказательство, будто на Донбассе идет война между Украиной и Россией

Экс-замглавы ТКГ в Минске Витольд Фокин. Фото: Facebook Экс-замглавы ТКГ в Минске Витольд Фокин. Фото: Facebook
Экс-замглавы ТКГ в Минске Витольд Фокин. Фото: Facebook

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин уволен с должности.

Об этом говорится в Указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном 30 сентября на сайте ОП Украины.

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Гарант потребовал вывести первого премьер-министр Фокина из состава делегации, освободив от исполнения обязанностей. Документ вступил в силу в день его публикации.

Напомним, ранее Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. Он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке РФ. Также Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Петр Порошенко.

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"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая — Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант Конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", — подчеркнул он.

Позицию Витольда Фокина практически сразу же раскритиковал Зеленский. В ОП заявили, что неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал Фокин. В ОП также констатировали, что личные мнения каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент поставил перед делегацией.

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