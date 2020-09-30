После скандальных заявлений о Донбассе президент Украины уволил Витольда Фокина

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин уволен с должности.

Об этом говорится в Указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном 30 сентября на сайте ОП Украины.

Гарант потребовал вывести первого премьер-министр Фокина из состава делегации, освободив от исполнения обязанностей. Документ вступил в силу в день его публикации.

Напомним, ранее Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. Он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке РФ. Также Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Петр Порошенко.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая — Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант Конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", — подчеркнул он.

Позицию Витольда Фокина практически сразу же раскритиковал Зеленский. В ОП заявили, что неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал Фокин. В ОП также констатировали, что личные мнения каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент поставил перед делегацией.