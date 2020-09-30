Зеленский отчитал Фокина: представитель Украины должен разделять государственную позицию

Президент Владимир Зеленский раскритиковал заявление первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина об отсутствии войны с российскими военными на Донбассе.

Об этом говорится в комментарии главы государства на сайте Офиса президента.

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В частности, на Банковой неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал Фокин в Верховной Раде на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", — говорится в сообщении.

Тем более, как подчеркнули в ОП, официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой.

"Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины", — отметили у Зеленского.

Как заявили на Банковой, работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правде о войне, и кто есть кто в этой войне.

В ОП также констатировали, что личные мнения каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент поставил перед делегацией.

"Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", — говорится в заявлении.

Кроме того, у Зеленского заверили, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. А именно: абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращение Украине контроля над границей с Россией — "для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе".

Напомним, 29 сентября заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

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Ранее в одном из интервью Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. Также он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, и выступает за полную амнистию.

А еще отметил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров, если такое поручение дадут президент или парламент.

После этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие от Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Однако глава ОП обратил внимание на то, что именно благодаря действующей группе переговорщиков удалось добиться длительного прекращения огня и что это не Фокин подписывал Минские соглашения.

Как сообщалось, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Он стал первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

А недавно его внучка — певица и модель Маша Фокина — заявила, что это она познакомила своего дедушку с главой ОП Андреем Ермаком, который и предложил Фокину должность в ТКГ. Сам политик утверждает, что не может вспомнить, когда познакомился с Ермаком.