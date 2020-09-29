Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны с Россией на Донбассе

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству.

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"Я не политик. Сделать какое-то заключение по поводу этого я не могу. Потому как никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел", — сказал Фокин.

При этом он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Кроме того, Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Петр Порошенко.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая — Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант Конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", — заявил он.

Указано, что Фокин пришел на заседание комитета по приглашению депутатов, которые хотели задать ему вопросы в связи с заявлениями об амнистии и особом статусе Донбасса.

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Ранее в одном из интервью Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. Также он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, и выступает за полную амнистию.

А еще отметил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров, если такое поручение дадут президент или парламент.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Он стал первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

А недавно его внучка — певица и модель Маша Фокина — заявила, что это она познакомила своего дедушку с главой ОП Андреем Ермаком, который и предложил Фокину должность в ТКГ. Сам политик утверждает, что не может вспомнить, когда познакомился с Ермаком.