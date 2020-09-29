Ресторатор Тищенко вошел в инициативную группу по перезагрузке ТКГ по Донбассу

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вошел в инициативную группу по перезагрузке Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассу.

Об этом он заявил на брифинге в КВЦ "Парковый", сообщает НВ.

При этом Тищенко пообещал сообщить подробности позже и анонсировал презентацию обновления украинской команды ТКГ в Минске.

"Не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому президент и мы, его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний как народных депутатов, как граждан этой страны", — отметил нардеп.

В свою очередь у себя в Facebook Тищенко написал, что впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу, и опубликовал фото с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком.

По его словам, "здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта".

Ранее фракция "Голос" инициировала отставку первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина из-за того, что он якобы "лоббирует интересы России".

Напомним, 87-летний Витольд Фокин вошел в состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу 18 августа. Менее чем через 2 недели в интервью он заявил, что выполнение Минских соглашений, в частности предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира. Он также выступил за всеобщую амнистию и особый статус всего Донбасса.

Перед этим Леонид Кравчук заявлял, что постановление об отмене местных выборов может заблокировать переговоры в ТКГ.

На заседании ТКГ 19 августа Кравчук пообещал попросить Верховную Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения. Речь идет о 4-м пункте постановления, в котором сказано, что выборы на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму назначат только после прекращения российской агрессии, вывода войск и техники и окончания полной реинтеграции.