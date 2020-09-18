Менять Конституцию специально для Донбасса не будут — вице-премьер

Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

Об этом в пятницу, 18 сентября, с трибуны Верховой Рады заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

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При этом он акцентировал внимание на том, что минские соглашения требуют изменений.

"Президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал четкое понимание, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, и это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ", — сказал вице-премьер.

По его словам, переговоры по Донбассу проходят сложно, а оппоненты "играют не по правилам". При этом он подчеркнул, что одним из последних приобретений стал длительный режим тишины, который продолжается уже 7 недель.

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Также Резников прокомментировал миф о том, что в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе якобы "подковерно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября".

"Еще один миф, что в ТКГ якобы подковерно готовятся выборы в ОРДЛО на 25 октября 2020 года, и якобы поэтому все эти хлопоты вокруг известного постановления парламента. Извините, но это чепуха. Для выборов нужен отдельный закон. И об этом сказано, в том числе, в комплексе мер Минских соглашений", — заверил вице-премьер.

Так, подчеркнул он, именно по отдельному закону, принятому Верховной Радой на основании законодательства и Конституции Украины, а также Копенгагенских стандартов "могут быть проведены выборы в ОРДЛО после полной деоккупации".

"После выполнения всех условий безопасности, которые предусмотрены в комплексе мер Минских соглашений", — пояснил Резников.

Он также спрогнозировал, что реинтеграция временно оккупированных районов Донбасса продлится минимум одно поколение.

"Хочу поблагодарить одну из фракций, которая вспомнила один из моих тезисов. Они спросили, почему я говорю, что реинтеграция продлится 25 лет? Потому что это правда", — заявил чиновник.

По его словам, реинтеграция временно оккупированных территорий не будет происходить сразу после окончания войны: конец войны и начало реинтеграции не будут совпадать по времени.

"Ибо мы говорим о безопасной реинтеграции. Такую, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение", — уверен Резников, добавив, что об этом говорит мировой опыт.

В Германии, например, и сейчас заметны различия между западом и востоком, хотя прошло более 30 лет, а стартовые условия были другие, подчеркнул вице-премьер.

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Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

Согласно решению, выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

Также в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся.