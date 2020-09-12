Украина и Россия не договорились по поводу нормандских переговоров

Представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате, которая в пятницу состоялась в Берлине, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита с участием лидеров стран и пересмотра постановления Верховной Рады о назначении местных выборов.

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В частности, как передает "Укринформ", глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года.

"Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", — отметил Ермак.

В свою очередь, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Как заявил российский чиновник, Россия считает, что условий для проведения саммита нет.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит является чуть ли не самоцелью, мы понимаем, что оснований для саммита нет", — заявил Козак.

Другим проблемным вопросом стала тема пересмотра постановления украинского парламента о проведении местных выборов.

Козак подчеркнул, что стороны якобы договорились о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление об объявлении выборов, в котором прописаны условия, при которых могут состояться местные выборы на оккупированных территориях.

"Договорились о том, что в ближайшее время в ВРУ будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", — заявил Козак.

Ермак, в свою очередь, не подтвердил таких договоренностей.

"Вы знаете, я думаю, что он имел в виду и так проиллюстрировал информацию, которая есть на официальном сайте ВР, где зарегистрировано постановление о внесении изменений в постановление, касающееся проведения местных выборов", — сказал глава офиса президента Украины.

Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания.

Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".