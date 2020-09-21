Односторонних инспекций позиций ВСУ на Донбассе не будет — Кравчук

Односторонних инспекций боевиками "ЛДНР" позиций украинских военных на Донбассе в будущем не будет.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, если в будущем и будут проводиться инспекции, то и позиций украинских военных, и позиций боевиков.

"Я не знаю, как мы решим, это не одна Украина будет решать (относительно возможности нового инспектирования позиций). Украина может решать только в одном случае — то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирование, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же договоренности минские, как они говорят, что нарушаем мы. То есть не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположную сторону", — отметил Кравчук.

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Комментируя несостоявшееся инспектирование позиций у населенного пункта Шумы на Донбассе, которое планировалось проводить с участием боевиков, он подчеркнул, что это была "одноразовая попытка".

"То, что было, это случайность, это была одноразовая попытка, одноразовая попытка провести инспектирование у села Шумы. Но так как противоположная сторона нарушила сразу же утром на следующий день то, о чем мы договорились на видеоконференции, то украинские Вооруженные силы и Украина отказались от такого инспектирования", — пояснил Кравчук.

По словам главы украинской делегации, Киев настаивает, что нужно сначала "отработать механизмы", которые бы "действовали постоянно, а не разово" при возможных инспектированиях позиций.

"Я подчеркиваю, что если будут приняты решения любого характера, то они будут касаться двух сторон — и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне", — уточнил Кравчук.

Напомним, 5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы "незаконно возвели инженерные сооружения".

Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.

9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками "ДНР" проинспектировать участок в районе населенного пункта Шумы, который ранее "ДНР" угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что "проявление присутствия боевиков" будет "крайне ограничено".

Инспекция вызвала резонанс в украинском обществе и в итоге была отменена.

В 14:15 10 сентября российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

10 сентября активисты "Рух опору капітуляції" приехали к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе, чтобы выразить протест против решения ТКГ о совместной с оккупантами инспекции позиций ВСУ.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заверил, что инспектирование позиций у населенного пункта Шумы на Донбассе, которое должно было произойти, было запланировано на участке в "серой зоне".