Вице-премьер назвал мифом инспекцию боевиков на позициях ВСУ на Донбассе

Договоренность о проведении пророссийскими боевиками инспекции на украинских позициях на Донбассе — это миф.

Так утверждает вице-премьер-министр Алексей Резников, о чем он заявил в эфире телеканала ICTV.

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"Об этом даже не было речи", — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, траншея, которая вызвала обвинения в нарушении перемирия в адрес Украины со стороны России, находится в "серой зоне" и не относится к позициям украинских войск.

Как рассказал Резников, работы в траншее велись до 5 июля, с тех пор ОБСЕ не фиксировало с беспилотников никакой активности в этом месте.

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Он отметил, что перемирие начало действовать только с 27 июля. Тем не менее, Россия не поверила информации ОБСЕ.

В качестве исключения и в качестве доказательства, что доверять данным ОБСЕ нужно, было решено провести расследование в "серой зоне" и установить, велись ли недавно работы в траншее. Спецпредставитель главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау подчеркнула, что речь идет об исключении, пояснил Резников.

"Ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речь не шла, и прошу этот миф не распространять", — заявил вице-премьер.

Напомним, 5 сентября боевики гибридной армии РФ потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. В противном случае оккупанты грозили открыть огонь 7 сентября.

6 сентября боевики нарушили "тишину": один украинский военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один — ранен во время обстрела у Красногоровки.

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9 сентября на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций у поселка Шумы при участии координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявляли, что инспектирование будут проводить не стороны военного конфликта, а посредник — ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

10 сентября инспекцию отменили, поскольку боевики выдвинули новые требования, не предусмотренные договоренностями.