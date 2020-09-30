"Их там нет — это слова Путина": Аваков призвал отправить "мерзавца" Фокина на пенсию

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал заявление первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина об отсутствии войны с российскими военными на Донбассе.

Немедленно отправить его на пенсию глава МВД призвал на своей странице в Facebook.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец", — написал Аваков в соцсети.

При этом он напомнил, что "Их там нет" — это слова главы РФ Владимира Путина, а не представителя Украины.

Министр считает, что слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

"Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", — призвал глава МВД.

Напомним, 29 сентября заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

После этого президент Владимир Зеленский раскритиковал заявление Фокина, подчеркнув, что необходимо разделять государственную позицию, а не высказывать противоречащее позиции страны личное мнение, находясь на госдолжности.

Ранее в одном из интервью Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. Также он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, и выступает за полную амнистию.

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А еще отметил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров, если такое поручение дадут президент или парламент.

После этого руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие от Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Однако глава ОП обратил внимание на то, что именно благодаря действующей группе переговорщиков удалось добиться длительного прекращения огня и что это не Фокин подписывал Минские соглашения.

Как сообщалось, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Он стал первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

А недавно его внучка — певица и модель Маша Фокина — заявила, что это она познакомила своего дедушку с главой ОП Андреем Ермаком, который и предложил Фокину должность в ТКГ. Сам политик утверждает, что не может вспомнить, когда познакомился с Ермаком.