Война на Донбассе подорвала психическое здоровье 2 миллионов человек

Продолжающийся конфликт на востоке Украины повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов человек.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Facebook.

"Боевые действия, обстрелы, мины ... уже более 6 лет. Так выглядит новая "норма" жизни для жителей востока Украины. А теперь еще и ограничения, связанные с COVID-19", — говорится в сообщении.

"Продолжающийся конфликт повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов человек", — доложили в ООН.

Ранее в Бюро Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что в Украине 8 млн граждан живут с психическими расстройствами.

Известно, что 10 октября в мире отмечали Всемирный день психического здоровья.

Напомним, в 2019 году за психиатрической помощью обратилось около 302 тысяч граждан.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, начиная с 1 апреля, именно психиатрические больницы получили наибольший дефицит финансирования и оказались на грани закрытия.

В частности, особенно это коснулось специализированных психиатрических больниц, где лечатся больные хроническими психическими заболеваниями. Их около 22 тысяч человек.