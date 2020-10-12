Общество 30 минут назад

В Украине около 8 млн людей живут с психическими расстройствами — ВОЗ

Всего в мире с психическими расстройствами живет около 1 млрд людей

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Бюро Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что в Украине 8 млн граждан живут с психическими расстройствами.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Около 1 млрд людей в мире живут с психическими расстройствами, из них в Украине — 8 млн", — говорится в сообщении.

При этом в организации отметили, что сравнительно немного людей в мире имеют доступ к качественным услугам.

"Cтигматизация, дискриминация и нарушение прав человека все еще широко распространены. Пришло время исправлять историческую запущенность сферы психического здоровья", — доложили в ВОЗ.

Известно, что 10 октября в мире отмечали Всемирный день психического здоровья.

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Как сообщалось, в 2019 году за психиатрической помощью обратилось около 302 тысяч граждан.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, начиная с 1 апреля, именно психиатрические больницы получили наибольший дефицит финансирования и оказались на грани закрытия.

В частности, особенно это коснулось специализированных психиатрических больниц, где лечатся больные хроническими психическими заболеваниями. Их около 22 тысяч человек.

Ранее стало известно, что более четверти всего населения Украины на данный момент находится за чертой бедности.

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