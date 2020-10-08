Четверть населения Украины находится за чертой бедности — омбудсмен

Более четверти всего населения Украины на данный момент находится за чертой бедности.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на Социальном форуме Совета ООН в Женеве, сообщает пресс-служба омбудсмена.

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Правозащитница рассказала, что прожиточный минимум в Украине составляет около $75 на одного человека в месяц, а минимальная зарплата в стране — $176.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", — доложила Денисова.

По ее словам, в Украине на 24% выросла задолженность по выплате зарплат, сейчас долг составляет $200 млн.

Кроме того, Денисова подчеркнула, что неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. В частности, пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

"Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины более 1,5 млн украинских граждан с целью сохранения жизни вынуждены были покинуть родные дома. Особого внимания требует вопрос обеспечения их жильем", — отметила омбудсмен.

Ранее в докладе ООН предупредили, что рост бедности во всем мире, вызванный пандемией коронавируса, еще только набирает обороты, и худшее впереди.

Напомним, Министерство социальной политики поддержало законопроект №2683 о запуске накопительных пенсий, его предлагают использовать как основу для новой реформы. Кроме того, в ведомстве совместно с профильным комитетом парламента обозначили главные нововведения, которые ждут пенсионеров в 2021 году.

Как сообщалось, в 2017 году количество бедных граждан, чьи доходы ниже реального прожиточного минимума в Украине, уменьшилось до 39,4% с 54,5%.

В апреле 2019 года Всемирный банк зафиксировал снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка.