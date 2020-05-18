Общество 20 минут назад

Число живущих в бедности украинцев может возрасти на несколько миллионов — ЮНИСЕФ

В случае угрожающего сценария достижения Украины относительно уменьшения бедности со времен кризиса 2015 года могут быть нивелированы

Фото: pravda.md Фото: pravda.md
Фото: pravda.md

Количество граждан Украины, живущих в бедности, может увеличиться, в зависимости сценария, от 6,3 млн до 9 млн человек.

К таким выводам пришли эксперты из ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в своем отчете "Борьба с COVID-19 в Украине: начальные оценки влияния на бедность", передает УНН.

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"По нашим оценкам, при прочих равных условиях Украина может ожидать: по менее угрожающему сценарию количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 миллиона, в том числе 1,4 миллиона детей; по более угрожающему сценарию количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 9 миллионов, в том числе 1,8 миллиона детей", — говорится в отчете.

По мнению экспертов, в случае более угрожающего сценария достижения Украины относительно уменьшения бедности со времен кризиса 2015 года могут быть нивелированы.

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При этом, государство в этой сфере будет отброшено назад минимум на 3 года.

Напомним, в 2017 году количество бедных граждан, чьи доходы ниже реального прожиточного минимума в Украине, уменьшилось до 39,4% с 54,5%.

В апреле 2019 года Всемирный банк зафиксировал снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка.

Об этом свидетельствуют данные доклада Всемирного банка Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion.

 

 

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