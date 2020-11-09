Происшествия 1 час назад

Россия может развернуть ядерное оружие в Крыму в ближайшее время — СНБО

На такой шаг Кремль может пойти, если РФ начнет проигрывать

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Википедия Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Википедия
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Википедия

В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключает развертывание Россией ядерного оружия в Крыму.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "Крым.Реалии".

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По его словам, на такой шаг Кремль может пойти, если Россия начнет проигрывать.

Также Данилов отметил, что пока у Украины нет окончательного подтверждения, что в Крыму может находиться ядерное оружие.

"Но то, что это (развертывание ядерного оружия) может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", — утверждает секретарь СНБО.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей производства Олег Уруский заявил, что Украина пока не видит необходимости возобновлять ядерный статус страны.

Также сообщалось, что служба внешней разведки не исключает возможности наступления российских сил на Украину с юга, но это не произойдет осенью 2020 года. Сейчас сценарий военной агрессии против Украины якобы не актуален для Кремля.

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Напомним, один из вопросов в опросе от Зеленского на местных выборах 25 октября касался поддержки "права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности".

Подписанный в 1994 году Будапештский меморандум предусматривал гарантии безопасности для Украины со стороны России, Великобритании и США в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пропрезидентская партия "Слуга народа", финансировавшая проведение упомянутого опроса, 26 октября объявила его предварительные результаты после заявленной обработки 74% анкет.

Согласно им, на пятый вопрос о Будапештском меморандуме утвердительно ответили 74,2% опрошенных, отрицательно — 17,2%. Судя по величине остатка от 100%, этот вопрос вызвал наибольшие затруднения у респондентов среди всех пяти пунктов.

В то же время, согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", 78% принявших участие в опросе упомянутое право Украины поддержали, 10% — не поддержали, а 12% не смогли дать ответ.

Напомним, что опрос с идентичными формулировками был также проведен в течение 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Согласно его результатам, на пятый вопрос положительно ответили 88,12% определившихся с ответом, а отрицательно — соответственно, 11,88%.

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