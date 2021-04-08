Политика 1 час назад

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме — Стефанчук

Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Закон о всеукраинском референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время, сообщил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

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"Та информация, которая у меня есть — президент подписал (закон о всеукраинском референуме) и сегодня информация должна появиться на сайте президента", — сказал вице-спикер.

Ранее Стефанчук заявлял, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле. По его словам, до 11 апреля он будет находиться на публичном обсуждении. Далее его доработают с учетом обсуждения.

Стефанчук также отмечал, что законопроекты о всеукраинском и местном референдумах являются приоритетными, так как они устанавливают стандарты прямой демократии, на их базе будут разрабатываться другие законопроекты по народовластию.

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Напомним, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

Так, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украине местных референдумов и поручил ВР принять соответствующий закон.

Как сообщалось, 26 января 2021 года Верховная Рада приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующий законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом проголосовало 255 народных депутатов.

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