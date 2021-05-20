Политика 1 час назад

Зеленский отказался озвучить свое мнение о Путине, чтобы не обострять ситуацию

Президент заявил, что у него "нет времени" думать о президенте Российской Федерации, а озабочен он только встречей, которая может приблизить к окончанию войны

Фото: Офис президента Фото: Офис президента
Фото: Офис президента

Украинский гарант Владимир Зеленский отказался публично озвучить свое мнение о президенте РФ Владимире Путине, сославшись на то, что это может обострить текущую ситуацию. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Киеве.

"У меня нет времени думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече любом формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам российского президента", — сообщил Зеленский.

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Он пояснил, что у него простая позиция: "Если теми или иными словами, обыкновенными призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем повышать вероятность эскалации, я потом себе этого не прощу".

По словам президента, его приоритет — закончить войну, а уже потом он откровенно поговорит, что и о ком думает. "У нас нет других шансов, мы должны закончить войну в то время, когда президентом России является Владимир Путин. Я хочу этого и верю в это", — добавил гарант.

Напомним, ранее во время конференции Зеленский заявил, что считает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей первым шагом к аннексии территорий.

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"Это точно первый шаг, так как то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема", — подчеркнул президент.

Также он рассказал о ведущихся переговорах на уровне администраций президентов Украины и РФ о возможности его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта на востоке Украины.

Зеленский пояснил, что традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории.

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