"Сейчас я борюсь, чтобы ипотека была под 7%" — Зеленский

У украинского президента Владимира Зеленского "нет влияния на главу НБУ Кирилла Шевченко", но он доволен его работой, поскольку после его назначения в Украине снизились ставки по кредитам.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве в четверг, 20 мая 2021 года.

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"Я поддерживаю независимость НБУ. Вы можете спросить прошлого руководителя, господина Смолия, я к нему очень хорошо отношусь. По поводу увольнения главы НБУ: я боролся, чтобы уменьшить проценты по кредитам. Что я получил? Я как президент это гарантировал и получил", — сказал Зеленский.

По его словам, вместо 20-25%, которые были до нового главы НБУ, появилась программа 5-7-9. "Я не хочу говорить, что это только его победа, это всего НБУ. Сейчас я борюсь, чтобы была ипотека под 7%", — добавил гарант.

Напомним, по состоянию на 11 мая текущего года уполномоченные банки по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 238 кредитных договоров на общую сумму 200,704 млн грн как на первичном (28,66%), так и вторичном (71,34%) рынках.

Также банки рассматривают около 500 заявок на участие в программе на общую сумму 455,4 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% — вторичный.

Отметим, Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, который ранее возглавлял государственный "Укргазбанк".

При этом президент Украины Владимир Зеленский обещал "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.