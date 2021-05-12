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Банки 40 минут назад

Доступная ипотека 7%: банки выдали на покупку жилья более 200,7 млн грн

На сегодняшний день банки рассматривают 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,474 млн грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 11 мая текущего года уполномоченные банки по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 238 кредитных договоров на общую сумму 200,704 млн грн, как на первичном (28,66%), так и вторичном (71,34%) рынках.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, на сегодняшний день банки рассматривают 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,474 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% — вторичный.

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По данным Минфина, в программе задействован 21 регион и город Киев. Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов активными на прошлой неделе были:

– город Киев (36,16%);

– Киевская область (26,71%);

– Харьковская область (7,01%);

– Львовская область (6%);

– Ровенская область (3,95%).

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При этом, как отмечают в министерстве, несмотря на карантин и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы.

Прирост по сравнению с данными на начало прошлой недели составляет:

+ 10% — количество кредитов и + 10% — суммы кредитов;

+ 10% — количество заявок и + 11% — суммы заявок.

Напомним, в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать это решение.

Источник фото: Depositphotos.

 

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