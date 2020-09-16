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Банки 20 минут назад

Рада пролила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке

Мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, продлевается на шесть месяцев

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

16 сентября Верховная Рада Украины приняла закон №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отчуждения имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

За этот закон проголосовали 297 народных депутатов.

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Как говорится в пояснительной записке, этот мораторий был введен для обеспечения социальной защиты граждан и невозможности принудительного лишения единственного жилья заемщиков, получивших кредиты в иностранной валюте в период, предшествующий периоду стремительного обесценивания национальной валюты, или их имущественных поручителей.

Согласно документу, мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года, продлевается на шесть месяцев.

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Из закона исключается положение, согласно которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия собственника) другое имущество (имущественные права), в том числе, по договорам залога/ипотеки или согласно кредитному договору".

Кроме этого, не будут отбирать единственное жилье заемщиков, которое было заложено в качестве обеспечения выполнения обязательств.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.

В то же время, принятый в 2018 году, Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 квадратных метров для квартиры и 240 квадратных метров для дома.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) призвал народных депутатов проголосовать против законопроекта №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, который 15 июля поддержал парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В НБУ считают, что продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тысячи договоров на общую сумму 29 млрд грн.

В августе 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3640, в результате чего, он был отправлен в парламент на доработку.

 

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