Политика и экономика 1 час назад

Зеленский ветировал законопроект о моратории на отчуждение жилья по валютной ипотеке

Проект закона отправлен на доработку в Верховную Раду

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Володимир Зеленський Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отчуждения имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте". 

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Законопроект, инициатором которого выступил народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский, отправлен на доработку в Верховную Раду.

Проект закона предусматривает продлить срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты граждан, включая ипотечные, до 1 января 2022 года.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.

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В то же время, принятый в 2018 году Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 квадратных метров для квартиры и 240 квадратных метров для дома.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) призвал народных депутатов проголосовать против законопроекта №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, который 15 июля поддержал парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В НБУ считают, что продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тысячи договоров на общую сумму 29 млрд грн.

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